Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что ему приходится быть "элементом баланса" в украинской власти. Аваков: Начинаются предвыборные страсти Фото: МВС України / Facebook "Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события, – я немедленно уйду с этой своей работы", – сказал он.На вопрос, нет ли такого ощущения сейчас, министр ответил: "Балансирую на грани"."Начинаются предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц. Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается", – подчеркнул Аваков.Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года. Ему удалось сохранить свою должность после ухода в отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначения на эту должность Владимира Гройсмана.7 ноября 2017 года Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке Авакова, который инициировали нардепы от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин и Андрей Немировский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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