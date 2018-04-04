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"Балансирую на грани". Аваков ответил на вопрос об отставке
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04.04.2018 20:47
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что ему
приходится быть "элементом баланса" в украинской власти. Аваков:
Начинаются предвыборные страсти Фото: МВС України / Facebook "Как
только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень
сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею
возможности влиять на события, – я немедленно уйду с этой
своей работы", – сказал он.На вопрос, нет ли такого ощущения
сейчас, министр ответил: "Балансирую на грани"."Начинаются
предвыборные страсти. Но я считаю, что наше государство нельзя
строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц.
Нужен баланс. Любая власть – вопрос баланса. Я стараюсь быть
элементом этого баланса. Пока это удается", – подчеркнул
Аваков.Аваков занимает пост министра внутренних дел Украины с
февраля 2014 года. Ему удалось сохранить свою
должность после ухода в отставку премьер-министра Арсения
Яценюка и назначения на эту должность Владимира Гройсмана.7 ноября
2017 года Верховная Рада отклонила проект постановления
об отставке Авакова, который инициировали нардепы от Блока Петра
Порошенко Сергей Каплин и Андрей Немировский.
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