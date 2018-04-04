Загрязнение территории взрывоопасными предметами является существенной проблемой на Донбассе. Об этом во время мероприятий по случаю Международного дня просвещения по минной опасности заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Наземные мины и загрязнения взрывоопасными пережитками войны является существенной проблемой на Донбассе. Это ежедневно несет угрозу жизни тысяч гражданских лиц. Мы благодарим международные организации и страны-доноры за их постоянную поддержку Украины в усилиях по разминированию и очистке от мин", - заявил Боднар.

Напомним, в Минобороны сообщали, что на сейчас ориентировочно 16000 квадратных километров территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами.

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