В Сирии появились партизаны, нападающие на американских военных. В Сети всплыли сведения о серии нападений на солдат армии США некоей партизанской группой.

Сообщается, что в результате подрыва двух колонн и нападения на дома в Аш-Шаддади якобы погибли около 15 солдат из США. Согласно данным телеграм-канала WarGonzo, 30 марта на трассе Абъяд-Хасака группы местной самообороны подорвали колонну из шести военных американских джипов. Два были уничтожены. Погибли шесть военных, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, заявили его авторы.

При этом утверждается, что подобный случай - не единственный за последние три дня. Выяснилось, что сирийские партизаны напали на еще одну колонну американских военных в тот же день на трассе из Минбиджа в Ракку на восточном берегу Евфрата - ее расстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Согласно неподтвержденным данным, в результате инцидента погибли два американских военных, восемь были ранены. А 1 апреля четыре человека из числа подсобных рабочих проникли к домам в Аш-Шаддади, где проживают американцы, бросили в несколько домов гранаты. В итоге погибло еще семь человек, около 10 ранены.

Отметим, что ранее появлялись сообщения, что на северо-востоке Сирии нападению подвергся кортеж американских военных. Однако, как утверждают курдские источники, нападение была произведена также на дома американских военных.

При этом в телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на курдов утверждают, что в квартале, где произошло второе набег, базировались не регулярные военные США, а ЧВК. Пентагон пока официально не комментировал эту информацию.

2 апреля сообщалось, что ополченцы из «Народных сил сопротивления» (НСС), поддерживающие сирийское правительство, обстреляли ракетами типа "Град" военную базу США в районе Ракки.

Аналитики отмечают, что март стал "самым смертоносным" месяцем за все время операции США в Сирии и Ираке. За это время погибли 8 американцев.

Что касается нашумевших ранее российских потерь, то немецкие журналисты пришли к выводу, что сообщения о гибели сотни российских военных в результате авиаударов США в Сирии довольно противоречивы.

По данным Der Spiegel, 8 февраля американские военные сообщили о том, что остановили набег "проправительственных сил Башара Асада" на лагерь Демократических сил Сирии под предводительством курдов, которых поддерживают США.

Журналист издания Кристоф Ройтер пояснил,что команда сотрудников Der Spiegel на протяжении двух недель пыталась реконструировать события тех дней, проводила беседы с очевидцами и участниками боёв, поговорила с работником единственного госпиталя в Дейр эз-Зоре и с сотрудником местного военного аэродрома.

По его данным, 250 бойцов попытались организовать мост с западного на восточный берег Евфрата. Это были представители двух сирийских отрядов ополчения, которые при поддержке Ирана сражаются за режим Башара Асада. Их совершенно непропорционально угрозе расстреляли американские военные, использовав при этом вооружённые ракетами беспилотники, боевые вертолёты, а также тяжёлые самолёты АС-130 для нанесения ударов по наземным целям, ракеты и артиллерию.

Причиной такой реации стал тот факт, что было нарушено соглашение с проправительственными войсками. По стечению обстоятельств, под пунктом Табия на восточном берегу Евфрата присутствовало также небольшое число российских бойцов, которые вообще в боях не участвовали.

Россиян, по данным очевидцев, там практически не было. Инцидент произошел ночью, следовательно разобраться, где кто, оказалось проблемой, подытоживает Der Spiegel.

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