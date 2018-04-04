Об этом рассказал пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает «Интерфакс«.

«О видео, на котором священник, архимандрит Венедикт (Цирковой), исполнял песню «Мурка» в трапезной одного из московских храмов, сообщено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня же покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдения правящего архиерея», – отметил он.

По словам Волкова, такое поведение свящнослужителя в трапезной храма является недопустимым.

«Ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, дома поет блатную песню об одесских урках — за гранью возможного и допустимого», – отметил он.

Отметим, в сети появилось видео, где упомянутый священник исполнял «Мурку» перед участниками обеда в московском районе Орехово-Борисово, в храме в честь иконы Божией Матери «Троеручица».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира