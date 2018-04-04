Киевлянка попала в больницу после перекуса в одном из супермаркетов. На лечение уже потратила в 50 раз больше, чем на блюдо.

Однако доказать, что она пострадала, даже при наличии чеков не может, информирует svodka.net.

42 грн стоил Ольге Мальцевой обед в столичном супермаркете — жареная печень и вареный картофель. Как следствие — высокая температура, тошнота и слабость.

«Было настолько плохо, что я думала, что ночью умру. У меня отнимались руки, ноги, я не могла встать. У меня не то что не было сил, по мне стекал пот, повысилась температура», — рассказывает Ольга Мальцева.

Женщина сразу же вызвала «скорую» и оказалась на больничной койке. Подсчитывает — на медикаменты потратила уже более двух тысяч гривен.

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Звонила и на «горячую линию» магазина. Там посоветовали обратиться к администратору и даже обещали вернуть деньги по чеку. Однако сейчас возмещать почему-то не торопятся.

«Обращения из СЭС к нам не было. Почему она решила, что отравилась в нашем супермаркете?», — говорит Людмила Кошевая, правитель супермаркета.

Директор супермаркета удивляется, мол, у них такое вообще впервые.

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«Я могу только порекомендовать официально обратиться в наш офис с заявлениями, с записями и другими документами, которые существуют», — говорит Наталья Слипченко, директор супермаркета.

Доказать, что женщина отравилась именно едой из кулинарии супермаркета, самое сложное.

«Она должна была обратиться еще в центр лабораторных исследований о том, что у нее было обнаружено отравление, но это должно было быть почти в тот же день, когда она поняла, что отравилась», — объясняет Таисия Билоцкая, юрист.

Тогда бы супермаркет проверяла Госпродпотребслужба. Однако Ольга надеется решить конфликт мирным путем. И в ближайшее время предоставит все документы в главный офис торговой сети.

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