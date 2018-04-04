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Аваков назвал спорным решение ГПУ о необходимости ареста Бубенчика
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04.04.2018 20:55
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поприветствовал решение
генпрокурора Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело против
активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Аваков: Вопрос, что этот
человек стрелял и убивал, не является ни доказанным, ни
утвержденным Фото: mvs.gov.ua "Департамент во главе с Горбатюком
(Сергеем Горбатюком. – ) принял соответствующее
решение об аресте этого человека. Я считаю, что это, скажем так,
спорное решение, потому что вопрос, что этот человек стрелял и
убивал, не является ни доказанным, ни утвержденным. Однако там
есть сложные процедуры", – отметил он.Аваков поприветствовал
решение генпрокурора Украины Юрия Луценко переквалифицировать
уголовное дело против Бубенчика и изучить этот вопрос повторно."Я
думаю, что это правильный, понятный выход для общества. Здесь
невозможно работать под одну гребенку, здесь нужны факты. О таких
вещах всегда надо говорить фактами, нет общей канвы: если был
беркутовцем, то плохой, если был майдановцем, то хороший", –
сказал министр.Он подчеркнул, что всегда есть поступки, за которые
человек должен отвечать.3 апреля Бубенчика задержали
и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры
пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили,
что активист подозревается в убийстве правоохранителя и
военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на
убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот
день по ходатайству адвокатов перенесли. Оно продолжится
5 апреля.Сегодня Луценко заявил, что расследованием дела
Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Генпрокурор
отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.В
феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик
рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из
автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли
по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать
не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно
на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в
затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В ГПУ тогда
отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности
невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой.
Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов
уклонялся.
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