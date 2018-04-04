Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поприветствовал решение генпрокурора Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело против активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аваков: Вопрос, что этот человек стрелял и убивал, не является ни доказанным, ни утвержденным Фото: mvs.gov.ua "Департамент во главе с Горбатюком (Сергеем Горбатюком. – ) принял соответствующее решение об аресте этого человека. Я считаю, что это, скажем так, спорное решение, потому что вопрос, что этот человек стрелял и убивал, не является ни доказанным, ни утвержденным. Однако там есть сложные процедуры", – отметил он.Аваков поприветствовал решение генпрокурора Украины Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело против Бубенчика и изучить этот вопрос повторно."Я думаю, что это правильный, понятный выход для общества. Здесь невозможно работать под одну гребенку, здесь нужны факты. О таких вещах всегда надо говорить фактами, нет общей канвы: если был беркутовцем, то плохой, если был майдановцем, то хороший", – сказал министр.Он подчеркнул, что всегда есть поступки, за которые человек должен отвечать.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. Оно продолжится 5 апреля.Сегодня Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Генпрокурор отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В ГПУ тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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