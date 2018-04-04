Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов в здании Верховной Рады и государственном перевороте, уже 12 дней голодает.

Сегодня состояние здоровья заключенной сообщила ее сестра Вера Савченко, передает со ссылкой на .

Вера рассказала, что видела Надежду 3 апреля, она потеряла 10 кг, похудела но настроение боевое.

"Она голодает 12 дней, боевое настроение. Но, конечно, очень похудела и потеряла 10 кг. Была более 80 кг, а сейчас 75. Но рвоты нет, - ей уже дали воду бутилированную, до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства: ношпу и капли для носа ", - сказала сестра арестованной.

Также она отметила, что Надежда не принимает глюкозы, чая или кофе, у нее есть вода и сигареты.

"Если есть глюкоза - это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты - это ее маленькая радость", - отметила Вера Савченко.

Она сказала, что передала сестре средства гигиены, книги, кодексы и конституцию. Вера рассказала, что самой тяжелой для Надежды является вторая половина дня в СИЗО, ведь "если ты не ешь, то у тебя день увеличивается вдвое".

Однако Надежда Савченко не намерена прекращать голодовку.

"Она уже узнала, куда помещают заключенных, если они в плохом состоянии. Это единственная клиника, близко от Троещины, которая принимает арестантов. Она предупредила меня, что если что, то она будет перемещена туда, и чтобы я знала, где ее искать ", - рассказала Вера.

Недавно, адвокат Надежды Савченко сообщил о самоотводе по делу подозреваемой в организации теракта. Причиной этого он назвал стремление Надежды защищаться политическими методами.

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