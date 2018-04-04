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РФ требует провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
04.04.2018 20:57
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

РФ требует провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля

Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по делу Сергея Скрипаля.
РФ требует провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля Фото: afp.com

Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, информирует ТАСС.

РФ попросила созвать заседание в Нью-Йорке во второй половине дня - в 15:00 по местному времени.

Обращаясь к председателю Совета Безопасности организации, Небензя заявил, что Россия руководствуется принципом, что "применение химического оружия недопустимо и должно быть расследовано, а исполнители - наказаны".

На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что "по сути ОЗХО ответила только на один вопрос".

ЕС настаивает, что Россия должна сотрудничать с расследованием отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия.

Отметим, что уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатовТакое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.

 

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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