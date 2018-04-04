|РФ требует провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
|04.04.2018 20:57
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ
РФ требует провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля
Фото: afp.com
Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, информирует ТАСС.
РФ попросила созвать заседание в Нью-Йорке во второй половине дня - в 15:00 по местному времени.
Обращаясь к председателю Совета Безопасности организации, Небензя заявил, что Россия руководствуется принципом, что "применение химического оружия недопустимо и должно быть расследовано, а исполнители - наказаны".
На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что "по сути ОЗХО ответила только на один вопрос".
ЕС настаивает, что Россия должна сотрудничать с расследованием отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия.
Отметим, что уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.
Впоследствии сообщили, что Россия предоставит зеркальный ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля.