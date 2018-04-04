Несмотря на то, что вот уже восьмой год Сирия разорвана на части из-за не стихающей гражданской войны, жизнь там идёт своим чередом. Ярким тому подтверждением служит история любви между капитаном ВМФ России и сирийской девушкой. Как известно, в своё время Россия развернула свою базу ВМФ в сирийском городе Тартус. Таким образом в этом городе появилось много российских военнослужащих. Разумеется, в свободное время они гуляют по городу, узнавая лучше местные достопримечательности. И вот, однажды капитан ВМФ России встретил в Тартусе сирийскую девушку. Сначала это было знакомство и обычная дружба, которая в дальнейшему переросла в отношения. Девушка была очень хороша собой, и наш капитан влюбился в неё. Она ответила ему взаимностью. А недавно капитан сделал девушке предложение руки и сердца. Она согласилась. Свадьбу сыграли в начале апреля в Тартусе. Сообщается, что перед этим молодые люди получили благословение от родителей. Таким образом в Сирии был заключен первый официальный брак между российским военным и сирийской девушкой.

Нам стоило немалых усилий найти хотя какие-нибудь упоминания об этом событии. Однако в наших СМИ об этом никто не сообщил, следовательно мы, вооружившись арабским словарём пошли искать сообщения о свадьбе в соц.сетях. И вскоре мы действительно нашли подтверждения этого события, следовательно только ради вас, дорогие читатели, приводим реакцию сирийцев на прошедшее брак.

Пользователь Salim Almehtar пишет:

Поздравляю молодожёнов! Желаю Божьих благословений им и их потомкам.

Пользователь زكريا نعامة пишет:

Благополучия им и побольше детей!

Пользователь Asooma Hamza пишет:

Тысяча поздравлений!

Пользователь Ali Soleman пишет:

Господь да благословит их!

Пользователь Shams Soryana пишет:

Теперь в нашем потомстве появится больше детей со светлыми голубыми глазами.

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