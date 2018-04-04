На так называемом западе "Спортивном Оскаре" - "Герои спортивного года", было объявленную лучшую команду Украины по итогам 2017 года, передает со ссылкой на НОК Украины.

Лучшей командой 2017 года признано сборную Украины по синхронному плаванию - Анна Волошина, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Яна Нарежна, Владислава Алексиива и Марина Алексиива.

Заметим, что другими претендентами была женская сборная Украины по биатлону в составе Варвинец, Джимы, Меркушиной и Пидгрушной, а также женская сборная Украины по баскетболу 3х3 (Моплова, Завидна, Зарицкая, Филевич).

Добавим также, легенды мирового баскетбола и легкой атлетики - Анатолий Поливода и Татьяна Пророченко соответственно одержали победу в номинации "Спортивная слава Украины".

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