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Командующий силами АТО об отношениях с населением Донбасса: Тех, кто помогал нам, сочувствовал и просто не мешал, – значительно больше
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04.04.2018 21:03
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Для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, нужна не только армия,
но и работа органов местной власти и средств массовой информации,
убежден командующий силами АТО Михаил Забродский. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Забродский был назначен
командующим силами АТО в ноябре 2017 года Фото: wikipedia.org .По
его словам, за время службы он еще больше убедился в этом."Сила
оружия, огневое воздействие на противника и тактические
действия – это с одной стороны, и с другой стороны – это
упорная работа органов гражданско-военного взаимодействия, местных
органов власти, средств массовой информации для того, чтобы
возвращать Донбасс, возвращать сердца", – подчеркнул
Забродский.Отвечая на вопрос об отношениях с местным населением, он
отметил, что присутствие сил АТО на Донбассе воспринимают
по-разному:"Как всегда бывает на войне, отношения складывались
сложно и очень неоднозначно. По-разному воспринимают наше
присутствие здесь. Трудно говорить о том, что происходит у людей в
головах, я имею в виду какие-то убеждения, в том числе и
политические, административные, организационные. Трудно не
учитывать экономическую составляющую, так как регион в этом плане
очень-очень специфический, но так или иначе, тех, кто помогал нам,
сочувствовал и просто не мешал, – значительно больше, чем тех,
кто прибегал к открытому противодействию", – сказал
Забродский.Генерал-лейтенант Михаил Забродский – Герой
Украины, планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и
Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой.Был
назначен командующим силами АТО в ноябре 2017 года.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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