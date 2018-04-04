Для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, нужна не только армия, но и работа органов местной власти и средств массовой информации, убежден командующий силами АТО Михаил Забродский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Забродский был назначен командующим силами АТО в ноябре 2017 года Фото: wikipedia.org .По его словам, за время службы он еще больше убедился в этом."Сила оружия, огневое воздействие на противника и тактические действия – это с одной стороны, и с другой стороны – это упорная работа органов гражданско-военного взаимодействия, местных органов власти, средств массовой информации для того, чтобы возвращать Донбасс, возвращать сердца", – подчеркнул Забродский.Отвечая на вопрос об отношениях с местным населением, он отметил, что присутствие сил АТО на Донбассе воспринимают по-разному:"Как всегда бывает на войне, отношения складывались сложно и очень неоднозначно. По-разному воспринимают наше присутствие здесь. Трудно говорить о том, что происходит у людей в головах, я имею в виду какие-то убеждения, в том числе и политические, административные, организационные. Трудно не учитывать экономическую составляющую, так как регион в этом плане очень-очень специфический, но так или иначе, тех, кто помогал нам, сочувствовал и просто не мешал, – значительно больше, чем тех, кто прибегал к открытому противодействию", – сказал Забродский.Генерал-лейтенант Михаил Забродский – Герой Украины, планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой.Был назначен командующим силами АТО в ноябре 2017 года.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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