Режиссер и сценарист Чарли Кесслер подал суд на создателей сериала "Очень странные дела" братьев Мэтта и Росса Даффер по обвинениям в плагиате. Об этом сообщает со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Так, Кесслер утверждает, что предлагал братьям Даффер идею научно-популярного сериала на вечеринке в 2014 году. В основу сериала легла его короткометражка "Монток" и сценарий полнометражного фильма "Проект Монток", который он написал после.

Отмечено, что в синопсисе шоу, который был опубликован в 2014 году, и правда фигурировал город Монток, который затем был переименован в Хоукинс. Кроме того, по словам Кесслера, в его сценарии также упоминался пропавший мальчик и секретная правительственная лаборатория, где проводят загадочные эксперименты на детях. В тексте даже фигурировал некий пугало.

Netflix отказался комментировать это заявление. Представители братьев Даффер также не ответили на требование о комментарии.

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