



Відома співачка Наталя Могилевська не перший рік займається йогою, а цієї зими навіть поїхала в Індію, щоб там, впродовж кількох тижнів, насолоджуватися відпочинком та медитацією.



У своєму Інстаграмі співачка розповіла, як проходять її ранкові тренування і показала асану, вразивши шанувальників, які одразу заявили - Наталя помолоділа!



"Перед тренуванням я завжди намагаюся приділити 5-10 хвилин внутрішнім процесам. Ранковий душ приносить полегшення і очищення тіла, а медитація або молитва приносить очищення розумове і емоційне, позбавляючи нас від переживань, образ і затьмарень вчорашнього дня. Тільки так я можу почати день з "чистого аркуша", в доброму та легкому настрої", - написала зірка.



Перед тренировкой я всегда стараюсь уделить 5-10 минут внутренним процессам. Утренний душ приносит облегчение и очищение телу, а медитация или молитва приносит очищение умственное и эмоциональное, избавляя нас от переживаний, обид и омрачений вчерашнего дня. Только так я могу начать день с "белого листа", в добром и легком настроении. Хорошего дня! Доброго настроения



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