|Помолоділа Наталя Могилевська показала ранкове тренування (ФОТО)
|04.04.2018 21:08
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Відома співачка Наталя Могилевська не перший рік займається йогою, а цієї зими навіть поїхала в Індію, щоб там, впродовж кількох тижнів, насолоджуватися відпочинком та медитацією.
У своєму Інстаграмі співачка розповіла, як проходять її ранкові тренування і показала асану, вразивши шанувальників, які одразу заявили - Наталя помолоділа!
"Перед тренуванням я завжди намагаюся приділити 5-10 хвилин внутрішнім процесам. Ранковий душ приносить полегшення і очищення тіла, а медитація або молитва приносить очищення розумове і емоційне, позбавляючи нас від переживань, образ і затьмарень вчорашнього дня. Тільки так я можу почати день з "чистого аркуша", в доброму та легкому настрої", - написала зірка.
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