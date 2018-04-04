Как бы фантастически это не звучало, но сейчас разрабатывается проект строительства постоянной базы на спутнике Земли в течение следующих 35 лет.

Пока Илон Маск рассказывает, какие будут бары на Марсе и как будет работать марсианское правительство, другие ученые мыслят более приземленно, информирует svodka.net.

Например, по проекту Европейского космического агентства первая база, населенная людьми, появится на Луне в 30-х годах нашего века. Кто знает, вероятно, их соседями будут украинцы, потому что именно КБ «Южное» работает над проектом постоянной базы на поверхности земного спутника.

Специалисты бюро представили свою концепцию во время встречи с американским астронавтом Рэндольф Брезник в Днепре.

Итак, по словам Геннадия Осиново, начальника проектного отдела «Южного» по разработке специальных ракетно-космических систем, проект имеет пять этапов реализации.

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Предварительный этап (2020 — 2030)

Включая картографирование видимой поверхности Луны и разработку тяжелой ракеты-носителя «Криптон», а также разгонного и посадочного месячных модулей. Вот на этой стадии и находится Бюро вместе со своими международными партнерами.

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Создание минимальной конфигурации базы (2030 — 2032)

Благодаря картографированию будет определено место будущей базы. Именно туда «Криптон» доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы.

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Кроме этого, предстоит вывод на окололунную орбиту космической станции. Она станет временным перевалочным пунктом, где будут храниться инструменты и оборудование.

Этап расширенной конфигурации (2032 — 2042)

Предусматривает доставку и монтаж командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода. Также в планах — исследования поверхности Луны.

Переход на производство (2042 — 2062)

Создание замкнутой системы жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории.

Постоянная база (2062 — …)

Обеспечение постоянного присутствия и жизнедеятельности человека на Луне. Концепция в деталях есть в презентации.

«Этот проект очень сложный и дорогой. Поэтому воплотить его можно будет только совместными усилиями специалистов и компаний из многих стран мира, а финансирование работ по проекту также предусматривает участие правительств наиболее развитых стран », — отметил господин Осиновый.

В мае 2017 года КБ провело круглый стол на тему создания лунной базы.

В опубликованном отчете указано, что с иностранцев к проекту привлечены директор Шансийського научно-исследовательского института Ли Пин (КНР) и космический обозреватель, журналист Анатолий Зак (США).

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