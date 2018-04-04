Репортер случайно рассекретил подготовку Трампа к "ядерной зиме"

Американские власти еще во времена Барака Обамы построили тайный бункер под северной лужайкой у Белого дома на случай "ядерной зимы".

В своей новой книге "Белый дом Трампа: меняя правила игры" американский репортёр Рональд Кесслер рассказал об убежище президентов. Бункер, построенный при администрации бывшего президента США Барака Обамы, в прошлом году был осмотрен членами команды президента Трампа.

Бывший сотрудник The Washington Post и автор нескольких книг о Секретной службе США и национальной безопасности сообщил, что бомбоубежище довольно большое и сможет разместить всю рабочую силу Белого дома на неопределённый срок.

По его словам, строительство бункера под северной лужайкой Белого дома было начато в 2010 году. В прессе еще тогда появлялись сообщения, что Белый дом обновляет электропроводку и систему воздухоснабжения, хотя журналисты давно подозревали, что проект стоимостью $376 млн - это на самом деле бункер.

По словам Кесслера, существует еще один бункер под восточным крылом, в котором вице-президент Ричард Чейни и другие высокопоставленные чиновники прятались во время террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Но новый проект затмил своего предшественника, имея глубину в пять этажей. Его строительство было закончено незадолго до завершения срока Обамы.

Бункер "может вместить целое западное крыло Белого дома в случае применения оружия массового поражения. После того как Трамп стал президентом, его ведущие помощники осмотрели бункер, существование которого засекречено".

Как отмечает The Washington Examiner, пресс-секретарь Секретной службы США отказался комментировать сообщения о бункере и слова Кесслера о том, что Секретная служба "активно следит" за сотней человек, которые посылали Трампу серьёзные угрозы третьего класса.

Издание добавляет, что Трамп ежедневно получает столько же угроз, сколько и президенты Обама и Буш, - от шести до восьми. При этом Секретная служба не комментирует конкретные меры безопасности Белого дома или принимаемые разведкой защитные меры.

Таким образом Белый дом готовится к "ядерной зиме". Но перед работниками бункера сейчас стоит более насущная проблема - это мухи, которых они уничтожают при помощи заряженных солью ружей.

В своей Кесслер отметил, что широко освещавшаяся в СМИ в прошлом году история о том, как Трамп приказал главе аппарата Белого дома Райнсу Прибусу прихлопнуть муху, - это ложь.

Он изложил эту историю несколько иначе: "Трамп ненавидит мух. Работники убивают их с помощью ружей с солью под давлением. Прибус охотился за особенно надоедливой мухой в Овальном кабинете, когда Трамп в шутку сказал: "Убей её! Убей её!"

Стоит добавить, что недавно МЧС России заявило, что все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначенны для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, "подготовлены и смогут вместить всё население столицы".

"В результате внедрения новых подходов ведения гражданской обороны в Москве проведена инвентаризация помещений подземного пространства города, что позволяет спланировать укрытие 100% населения города",- рассказал замначальника ГУ МЧС России по Москве Андрея Мищенко.

Он также добавил, что сейчас МЧС принимаются срочные меры для усиления гражданской обороны - спасатели не только обновляют нормативно-правовую базу, но и модернизируют системы управления и оповещения.

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