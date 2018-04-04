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Супруг королевы Елизаветы II успешно перенес операцию на бедре
04.04.2018 21:11
В Букингемском дворце сообщили, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп, вероятно, будет находиться в больнице еще несколько дней. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Герцога Эдинбургского госпитализировали 3 апреля Фото: ЕРА Вероятно, он будет находиться в больнице еще несколько дней.В Букингемском дворце подчеркнули, что Филипп "чувствует себя комфортно и находится в хорошем расположении духа".Герцога Эдинбургского госпитализировали 3 апреля.В августе прошлого года 96-летний герцог завершил публичную деятельность.

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