В Букингемском дворце сообщили, что супруг королевы Великобритании
Елизаветы II, принц Филипп, вероятно, будет находиться в больнице
еще несколько дней. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Герцога Эдинбургского госпитализировали 3 апреля Фото: ЕРА
Вероятно, он будет находиться в больнице еще несколько дней.В
Букингемском дворце подчеркнули, что Филипп "чувствует себя
комфортно и находится в хорошем расположении духа".Герцога
Эдинбургского госпитализировали 3 апреля.В августе прошлого
года 96-летний герцог завершил публичную деятельность.
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