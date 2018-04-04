Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев о вспышке эпидемии желтой лихорадки в Бразилии и рекомендовало заранее осуществить превентивные меры с целью минимизации возможных рисков заражения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, эпидемия желтой лихорадки наблюдается в таких штатах Бразилии, как Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, Минас Жерайс.

По состоянию на 02.04.2018 г. отсутствует требование относительно обязательной прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго). Однако Всемирная организация здравоохранения проводит активную работу по информированию туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки.

Не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины; лица с тяжелыми формами аллергии на белок, лица с иммунодефицитом.

Граждане Украины, которые уже находятся в Федеративной Республике Бразилия, могут сделать прививки в медицинских пунктах на территории страны.

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