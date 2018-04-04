В таких ситуациях нельзя исключительно следовать сухой логике соблюдения закона. Вполне понятно, что общество будет возмущено такими действиями Генпрокуратуры и власти.

Говорит в комментарии политолог Михаил Басараб,передает со ссылкой на .

"Лояльные к Порошенко эксперты начали писать: чтобы наказать виновных в расстрелах Майдана, надо наказать и тех, кто оказал вооруженное сопротивление так называемым правоохранителям. Но это неправильный подход. Такими действиями украинская власть помогает российской пропаганде, которая использует подконтрольные украинские медиа, экспертов, судебный процесс над Януковичем, чтобы доказать свою позицию. Мол, в Революции достоинства не было условного добра и зла. Виноваты все, стреляли с обеих сторон. Поэтому ни беркутовцев, ни режим Януковича наказывать не надо.

Такие идеи постоянно звучат и из уст экспертов круга Виктора Медведчука (лидер пророссийского движения "Украинский выбор", кум президента Владимира Путина. - Gazeta.ua). В эту легенду вписывается также еще одна российская манипуляция. Если бы не было крови во время революции, в которой также виноваты и майдановцы, война бы не началась. Осуждение Бубенчика и других активистов будет еще одним весомым аргументом российской пропаганды", - объясняет он.

По словам эксперта, Революция достоинства применяла силу только как инструмент самозащиты.

"На основе многих международных документов, например, Декларации о правах человека, она не была преступлением. Ее участники не могут быть наказаны.

Ситуация с Иваном Бубенчиком характеризует нашу власть как совершенно беспомощную. Реванш, который совершают представители режима Януковича, агентура Путина, очевиден. Наша власть не может ему противодействовать", - заявляет Михаил Басараб.

Он уверен, что общество будет добиваться освобождения Бубенчика. Власть действует недальновидно, когда принимает такие решения:

"Этому может быть несколько причин. Во-первых, это подготовка определенной почвы для похода Порошенко на следующую президентскую каденцию. Он существенно потерял поддержку в патриотических кругах украинского общества. И будет пытаться расширить свою электоральную базу за счет Юга и Востока Украины. Не исключаю, что некоторые гениальные советники могли ему подбросить идею пойти на какие-то шаги для ложной легенды "сшивания страны". Типа мы должны объединить государство, всех помирить, простить террористов на Донбассе, Януковича и его пособников, Беркут. Осуждение майдановцев - это реализация этого замысла. Демонстрация, что наказывать готовы всех. Петр Алексеевич будет судьей, который поднялся над Майданом и будет творить справедливость".

Еще одной версией знаток называет то, что осуждение майдановца и большое внимания общества к этому вопросу сделает из президента миротворца.

"Будто он с барского плеча подпишет амнистию Бубенчику. Но это неправильный сценарий, поскольку негатива в этой истории власть получит значительно больше, чем эффект от амнистии.

Дело майдановца может привести к массовому протесту. Две трети патриотически настроенного населения возмущено таким решением. А со стороны трети условно пророссийского населения будет только равнодушие. Совокупность этих событий способна вызвать лишь новую революцию. Против Порошенко", - добавляет Михаил Басараб.

Иван Бубенчик был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, с которой позже вышел. В фильме "Злам" - первом из цикла расследований "Сліжами революції", - он заявил, что 20 февраля 2014 стрелял в силовиков из консерватории. Таким образом, по его словам, он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. С первых дней войны Иван Бубенчик вступил в качестве добровольца в батальон "Днепр-1", впоследствии стал рядовым Министерства внутренних дел Украины. В ноября 2015 года Иван Бубенчик стал командиром батальона "Запад-2". Награжден орденом "За мужество" III степени, орденом "За оборону страны". Полиция задержала волонтера и участника Революции достоинства Ивана Бубенчика.Следователи выдвинули задержанному подозрение в совершении двух убийств и покушения на жизнь "беркутовцев".

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