Судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности

"! 4 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с работниками Главного Управления Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и.о. председателя суда одного из районных судов Херсонской области на получении неправомерной выгоды в сумме 5000 гривен" , - сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.

Проводятся неотложные следственные действия с целью документирования противоправной деятельности и.о. председателя суда, по результатам которых будет решен вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса, и избрании меры пресечения.