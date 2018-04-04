|На Херсонщине и.о. председателя райсуда попалась на взятке
|04.04.2018 21:14
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Судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственностиНациональное антикоррупционное бюро задержало исполняющего обязанности председателя одного из районных судов Херсонской области во время получения 5 тыс. гривен взятки.
Фото: vikka.ua
"! 4 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с работниками Главного Управления Службы безопасности Украины в АР Крым под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и.о. председателя суда одного из районных судов Херсонской области на получении неправомерной выгоды в сумме 5000 гривен", - сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что судья требовала средства у гражданина в обмен на непривлечение его к административной ответственности.
Проводятся неотложные следственные действия с целью документирования противоправной деятельности и.о. председателя суда, по результатам которых будет решен вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса, и избрании меры пресечения.
Напомним, что Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить судью Дзержинского городского суда Донецкой области по обвинению в краже чая и часов в магазине.