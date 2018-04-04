В погранслужбе заверили, что экипаж находится в нормальных условиях и обеспечен всем необходимым.

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Российских дипломатов не допустят к членам команды арестованного судна «Норд», которое пограничники Украины задержали 25 марта в Азовском море, информирует svodka.net.

Об этом заявил пресс-секретарь главы ГПСУ Олег Слободян.

«Судно является украинским, члены команды — украинцами. Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — пояснил Слободян.

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Он заверил, что 10 членам команды предоставили продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. «То, что команда находится в ужасных условиях, ей не предоставляют соответствующей помощи, — это все не соответствует действительности. Украинская сторона в полном объеме обеспечила доступ адвокатов к команде судна, судно подключено к электросети порта для того, чтобы обеспечить его жизнедеятельность», — отметил спикер.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины задержала рыбопромышленное судно «Норд» 25 марта. На борту были 10 граждан Украины с российскими паспортами, выданными в Керчи. Сейчас моряки находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

Херсонский городской суд в ближайшее время изберет меру пресечения задержанному капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко, члены экипажа будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик. По ее словам, на членов экипажа будут составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы, передает «Интерфакс-Украина». Сейчас на судно наложен арест.

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Горбенко подозревают в нарушении порядка въезда-выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны. Другим членам экипажа инкриминируют незаконное пересечение границы.

Федеральная служба безопасности РФ со своей стороны открыла уголовное дело по статье российского Уголовного кодекса «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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