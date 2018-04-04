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PwC (Украина): Аудит финотчетности "ПриватБанка" за 2013-2015 годы осуществлялся в полном соответствии с международными стандартами
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04.04.2018 21:19
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В PwC (Украина) назвали безосновательным иск "ПриватБанка" и
пообещали решительно защищать свою позицию в случае необходимости.
"ПриватБанк" подал в суд на PwC Фото: ЕРА В компании
подчеркнули, что пока не получили никаких официальных документов,
связанных с иском "ПриватБанка", следовательно не могут подробно
прокомментировать этот вопрос.В заявлении отмечается, что
иск финучреждения является безосновательным. В компании
пообещали решительно защищать свою позицию в случае
необходимости."Аудит финансовой отчетности "ПриватБанка" за
2013–2015 годы осуществлялся в полном соответствии с международными
стандартами аудита. В нашем аудиторском заключении по
финансовой отчетности "Приватбанка" за 2015 год была сделана
оговорка относительно банковских операций со связанными
лицами", – заявили в компании.В финансовой отчетности за 2015
год указано, что в начале 2016 года "ПриватБанк" и его ключевые
акционеры согласовали с Национальным банком Украины (НБУ)
комплексный план реструктуризации, отметили в PwC (Украина)."30
июня 2016 года, накануне подписания аудиторского заключения за 2015
год, во время встречи с PwC (Украина) представители НБУ
подтвердили, что план реструктуризации выполняется по
согласованному графику. PwC (Украина) не владеет информацией по
выполнению плана реструктуризации после подписания своего
аудиторского заключения за 2015 год", – заявили в компании.Как
отметили в PwC (Украина), финансовая отчетность "ПриватБанка" за
2016 год показывает, что до сегодняшнего дня новое руководство
банка не пересматривало никаких сумм, указанных в отчетности за
2015 год."В финансовой отчетности за 2016 год руководство банка
отметило, что в течение октября–ноября 2016 года (после
предоставления аудиторского заключения за 2015 год) были
реструктуризированы кредиты на сумму более 137 млрд грн – с
изменением валюты кредитов, процентных ставок, условий погашения и
залога по кредитам. В конце 2016 года были признаны убытки от
обесценивания этих кредитов на общую сумму 135 млрд грн", –
говорится в заявлении.В компании напомнили, что после 2015 года
аудит финотчетности "ПриватБанка" не проводили."ПриватБанк" –
крупнейший украинский коммерческий банк Украины –
был национализирован в конце 2016 года.В НБУ заявили в январе
2017 года, что оценщики PwC в разы завышали стоимость
залогов банка.В июле прошлого года Нацбанк исключил ООО
"Прайсвотерхаускуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, которые
могут испытывать украинские банки, сообщала пресс-служба
регулятора.30 марта 2018 года "ПриватБанк" подал в районный суд
Никосии (Кипр) судебный иск против PricewaterhouseCoopers
Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)"
(Украина). В банке заявили, что структуры PwC нарушили
свои обязанности при проверке его финансовой отчетности за
2013–2015 годы, в результате чего финучреждение получило $3 млрд
убытков.
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