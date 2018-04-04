В PwC (Украина) назвали безосновательным иск "ПриватБанка" и пообещали решительно защищать свою позицию в случае необходимости. "ПриватБанк" подал в суд на PwC Фото: ЕРА В компании подчеркнули, что пока не получили никаких официальных документов, связанных с иском "ПриватБанка", следовательно не могут подробно прокомментировать этот вопрос.В заявлении отмечается, что иск финучреждения является безосновательным. В компании пообещали решительно защищать свою позицию в случае необходимости."Аудит финансовой отчетности "ПриватБанка" за 2013–2015 годы осуществлялся в полном соответствии с международными стандартами аудита. В нашем аудиторском заключении по финансовой отчетности "Приватбанка" за 2015 год была сделана оговорка относительно банковских операций со связанными лицами", – заявили в компании.В финансовой отчетности за 2015 год указано, что в начале 2016 года "ПриватБанк" и его ключевые акционеры согласовали с Национальным банком Украины (НБУ) комплексный план реструктуризации, отметили в PwC (Украина)."30 июня 2016 года, накануне подписания аудиторского заключения за 2015 год, во время встречи с PwC (Украина) представители НБУ подтвердили, что план реструктуризации выполняется по согласованному графику. PwC (Украина) не владеет информацией по выполнению плана реструктуризации после подписания своего аудиторского заключения за 2015 год", – заявили в компании.Как отметили в PwC (Украина), финансовая отчетность "ПриватБанка" за 2016 год показывает, что до сегодняшнего дня новое руководство банка не пересматривало никаких сумм, указанных в отчетности за 2015 год."В финансовой отчетности за 2016 год руководство банка отметило, что в течение октября–ноября 2016 года (после предоставления аудиторского заключения за 2015 год) были реструктуризированы кредиты на сумму более 137 млрд грн – с изменением валюты кредитов, процентных ставок, условий погашения и залога по кредитам. В конце 2016 года были признаны убытки от обесценивания этих кредитов на общую сумму 135 млрд грн", – говорится в заявлении.В компании напомнили, что после 2015 года аудит финотчетности "ПриватБанка" не проводили."ПриватБанк" – крупнейший украинский коммерческий банк Украины – был национализирован в конце 2016 года.В НБУ заявили в январе 2017 года, что оценщики PwC в разы завышали стоимость залогов банка.В июле прошлого года Нацбанк исключил ООО "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" из Реестра аудиторских фирм, которые могут испытывать украинские банки, сообщала пресс-служба регулятора.30 марта 2018 года "ПриватБанк" подал в районный суд Никосии (Кипр) судебный иск против PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Украина). В банке заявили, что структуры PwC нарушили свои обязанности при проверке его финансовой отчетности за 2013–2015 годы, в результате чего финучреждение получило $3 млрд убытков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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