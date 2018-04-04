С 4 апреля в Украине начали действовать новые правила проверки качества продуктов. Вступил в силу Закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", который предусматривает новые подходы к проверкам предприятий пищевой отрасли, передает

Отныне, производителей продуктов будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Чаще будут испытывать тех, на кого жалуются потребители, и реже тех, которые являются благонадежными и зарекомендовали себя, как производители качественных товаров и имеют высокие степени контроля за производственными процессами на предприятиях.

Кроме того, Закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных" предусматривает штрафные санкции на сумму до 70 тыс. гривен - в зависимости от правонарушения.

Также, по-новому теперь будут проходить и проверки предприятий. Отныне работу инспектора на предприятии будут фиксировать на видео, а сама проверка будет происходить на основе вопросника. За пределы определенных вопросов инспектор выходить не должен, чтобы минимизировать коррупционные риски и возможное давление со стороны контролеров на бизнес.

Напомним, что до сих пор штрафы за производство и реализацию некачественных пищевых продуктов, по словам депутата Сергея Тригубенко, были мизерными, а потому недееспособными.

За 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы только лишь на 102 тыс. грн.

"Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн ... Понятно, что крупных производителей такие мизерные штрафы отнюдь не пугали. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения", - отметил политик.

Также напомним, отныне штраф за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, составит для юридических лиц восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей - пять.

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