Мина времен Первой мировой войны

"Подъем воды на Дунае привел к тому, что 3 апреля на сотом километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны", - написал на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Абрамченко добавил, что сегодня, 4 апреля, начнутся работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся работы по формированию зоны безопасности.