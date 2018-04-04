|В Одесской области в реке всплыла мина весом в полтонны
|04.04.2018 21:22
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Мина времен Первой мировой войныВ районе Измаила подъем воды в Дунае поднял со дна реки и пригнал к берегу мину весом почти в полтонны.
Фото: dumskaya.net
"Подъем воды на Дунае привел к тому, что 3 апреля на сотом километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны", - написал на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Абрамченко добавил, что сегодня, 4 апреля, начнутся работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся работы по формированию зоны безопасности.
Напомним, что в Киевском водохранилище в районе села Ровжи (Вышгородский район) обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.
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