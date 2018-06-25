В городе Доброполье Донецкой области неизвестные разбили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает

"Вчера в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал", - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Закарпатской области трое малолетних детей совершили погром на кладбище.

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