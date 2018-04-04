|Олифер: Во время боевых действий на Донбассе в результате инцидентов с минами погибли 619 взрослых и 25 детей
|04.04.2018 21:27
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https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1626164000837029
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер в октябре 2017 года заявила, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов мира.Гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций в Украине Нил Уокер рассказал, что Украина занимает первое место в мире по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин.В декабре в ЮНИСЕФ заявили, что мины на Донбассе угрожают жизни примерно 220 тыс. детей.2 апреля 2018 года в Минобороны Украины отметили, что на Донбассе необходимо разминировать около 7 тыс. км² территории, подконтрольной Украине, и 9 тыс. км², захваченных пророссийскими боевиками.
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