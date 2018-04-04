Во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины, экс-президент страны Леонид Кучма поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его внимание к проблемам разминирования, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Олифер подчеркнула, что вопрос разминирования является крайне актуальным для Украины Фото: Darka Olifer / Facebook Она отметила, что Кучма поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за его внимание к проблемам разминирования. Олифер напомнила, что сегодня в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием."Сейчас для Украины этот вопрос является крайне актуальным. Во время боевых действий на Донбассе в результате инцидентов с минами и взрывоопасными остатками войны ранены 1117 взрослых и 81 ребенок; 619 взрослых и 25 детей погибли", – сообщила она. https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/1626164000837029 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер в октябре 2017 года заявила, что Донбасс становится одним из наиболее заминированных регионов мира.Гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций в Украине Нил Уокер рассказал, что Украина занимает первое место в мире по количеству людей, которые погибли из-за взрывов мин.В декабре в ЮНИСЕФ заявили, что мины на Донбассе угрожают жизни примерно 220 тыс. детей.2 апреля 2018 года в Минобороны Украины отметили, что на Донбассе необходимо разминировать около 7 тыс. км² территории, подконтрольной Украине, и 9 тыс. км², захваченных пророссийскими боевиками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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