Великобритания, по мнению американской стороны, представила убедительное описание ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, из которого можно сделать два вывода об участии в этом России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Или применение нервно-паралитического отравляющего вещества было преднамеренной акцией российских властей, или это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность", - сказал он.

Кроме того, в Госдепартаменте США также выразили полную уверенность в том, что во время нападения было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией.

Напомним, Российская Федерация сделала требование на проведение заседания Совета безопасности ООН из-за отравления бывшего полковника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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