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Грибаускайте: Трамп понимает ситуацию в Украине
04.04.2018 21:30
Грибаускайте: Трамп понимает ситуацию в Украине
По ее словам, на саммите с президентами балтийских страны 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих
Президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине.
Грибаускайте: Трамп понимает ситуацию в Украине

"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украины", - сказала президент Литвы в интервью «Голосу Америки».

По ее словам, на саммите с президентами балтийских стран 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается.

"Я сказала Трампу, что ваши (украинские, - ред.) военные являются героями и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - сказала Грибаускайте.

"Считаю, президент Трамп понимает ситуацию в Украине", - добавила она.

Напомним, что лидеры стран Балтии намеревались попросить Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.

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