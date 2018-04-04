По ее словам, на саммите с президентами балтийских страны 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих

"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украины" , - сказала президент Литвы в интервью «Голосу Америки» .

По ее словам, на саммите с президентами балтийских стран 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается.

"Я сказала Трампу, что ваши (украинские, - ред.) военные являются героями и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить" , - сказала Грибаускайте.

"Считаю, президент Трамп понимает ситуацию в Украине" , - добавила она.