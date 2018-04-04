|Грибаускайте: Трамп понимает ситуацию в Украине
|04.04.2018 21:30
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По ее словам, на саммите с президентами балтийских страны 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащихПрезидент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине.
"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украины", - сказала президент Литвы в интервью «Голосу Америки».
По ее словам, на саммите с президентами балтийских стран 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается.
"Я сказала Трампу, что ваши (украинские, - ред.) военные являются героями и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - сказала Грибаускайте.
"Считаю, президент Трамп понимает ситуацию в Украине", - добавила она.
Напомним, что лидеры стран Балтии намеревались попросить Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.