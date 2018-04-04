Стрелял ли Иван Бубенчик 20 февраля 2014 года по «беркутовцам» до сих пор неясно. Но резонанс от его задержания может быть более разрушительным, чем кажется на первый взгляд.

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Противоречий и путаницы в деле задержания и обвинения Ивана Бубенчика много. Сейчас следствие утверждает, что нашлись дополнительные доказательства, которые дали основания для его задержания. В Департаменте спецрасследование квалифицируют действия Бубенчика как нарушение ст. 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство двух или более лиц), информирует svodka.net.

Это звучит так, будто не было до 20 февраля 2014 года ни 18 февраля, когда жертвы между «майдановцев» от действий правоохранителей измерялись десятками, ни трех месяцев противостояния, когда работники МВД и «титушки» участников Майдана избивали, похищали и даже убивали.

Как справедливо заметил историк Владимир Вятрович: «Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана. Результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013-2014 годов – мы можем вернуться в прошлое до Майдана».

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Стоит напомнить, как Иван Бубенчик стал известен широкой общественности. 19 февраля 2016 года издание «Bird in flight» опубликовало интервью с одним из участников Евромайдана Иваном Бубенчиком, в котором он признается в якобы убийстве двух бойцов «Беркута» на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Тогда же в документальном фильме «Взлом: По следам революции» Бубенчик рассказывает, что в тот день к нему подошел парень, который принес автоматическое оружие, спрятанное в чехле от теннисной ракетки. Из этого оружия Бубенчик, по его словам, убил двух командиров «Беркута».

Фильм сам по себе заставляет зрителя задуматься о достоверности признания Бубенчика. Автор ленты Анастасия Станко, говорит о противоречиях, которые содержатся в его словах. 20 февраля на Майдане погибли четверо силовиков. Но, во-первых, никто из них не был командиром. А во-вторых, оказалось, что из автоматического оружия в тот день не был убит ни один правоохранитель.

Глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк в интервью «Укринформу» в феврале 2017 года рассказал, что с мест, на которые указывает Бубенчик, действительно велась стрельба. Но его показания содержат существенные противоречия: «Например, он говорит, что там стоял офицер, а на самом деле там сидел рядовой, который погиб, причем немного в другом месте. То есть, если человек признается в убийстве, дает несовпадающие показания, то на основании таких противоречий нельзя говорить о подозрении ему», — отметил он.

Горбатюк также добавил, что Бубенчик так и не сообщил следствию о местонахождении винтовки «Сайга», из которой он, по его словам, стрелял. Но мы помним, что в интервью речь изначально шла об автомате.

Некоторые модели винтовки «Сайга» очень напоминают автоматическое оружие АК/АКМ. Внешне они похожи. Но только внешне. «Сайга», не имеет переключателя огня на очереди, следовательно стреляет исключительно одиночными выстрелами. Есть еще несколько существенных отличий, которые человек, знакомый с оружием, не может не заметить. Трудно поверить, что прежний военный Иван Бубенчик, особенно после возвращения из АТО — интервью он давал в 2016 году — не смог вспомнить из какого оружия от стрелял и перепутал карабин с автоматическим оружием.

В том же интервью он жалуется журналистке, что следователи не верят ни единому его слову. На вопрос почему ему так важно рассказать об убийстве двух правоохранителей, он отвечает: «Мне важно, чтобы мой народ услышал, что Яценюк, Тягнибок, Кличко, Парубий кинули Майдан. Мне важно, чтобы люди поняли, что говорит не алкоголик, наркоман, а обыкновенный человек, обыкновенный патриот, не принадлежащий ни к одной партии. Мне это важнее».

Впоследствии Бубенчик назвал информацию о том, что он будто бы убивал «беркутовцев» на Майдане, ложью. Но на то время предыдущее его «признание» было растиражировано российскими СМИ, как доказательство того, что это именно майдановцы начали стрельбу и спровоцировали «Беркут» на ответный огонь.

Вокруг обвинения Бубенчика уже поднимается волна протеста. Многие восприняли задержание Бубенчика как личное оскобление. Сам фигурант дела также подливает масла в огонь. 4 апреля появилось видеообращение, в котором Иван Бубенчик говорит, что возмущен обвинениями в свой адрес и просит украинцев «объединиться ради будущего наших детей». Также он заявляет, что подозрение — это «вызов, брошенный всему Майдану и всей Революции Достоинства, всему обществу и всем, кто погиб за независимость».

На видео есть также слова, принадлежащие человеку с нашивкой батальона «Донбасс», о том, что сегодняшний генпрокурор Юрий Луценко призвал в 2014 году майдановцев к свержению власти. Есть и про Андрея Парубия — председателя ВР, который тогда отвечал за силовую поддержку Майдана. Эти слова буквально повторяют лозунги, которые недавно озвучивала Надежда Савченко. Впечатление, что оба цитировали одну методичку. Которая также созвучна с теми пропагандистскими тезисами, которые постоянно повторяют адвокаты Виктора Януковича в суде.

Дело Бубенчика уже используется для того, чтобы обвинить действующую власть в вооруженном перевороте в 2014 году. «Преступления Майдана», «провокация огня», «невинно убитые силовики» — все это мыслевирусы производства российских пропагандистов, которые звучат сейчас вокруг признания/непризнания Бубенчика.

Во время Евромайдана был активистом 9-й сотни Самообороны, в начале войны вступил в ряды добровольческого батальона МВД «Днепр-1», получил боевое ранение, награжден орденом «За мужество» и волонтерской медалью «За оборону страны», получил звание Народного Героя Украины.

Фигура Ивана Бубенчика является более весомой для украинцев, чем маргинализированная Надежда Савченко. Разве покуратура не видит связи между биографией Бубчика и угрозой спровоцировать опрометчивым обвинением информационную компанией в защиту «жертвы преступного режима»? Разве следователи не замечают кремлевских ушей, торчащих из этого дела? Тогда зачем подыгрывают? Зачем позволяют использовать себя в грязных информационных кампаниях?

Отвечая на вопрос: зачем все эта дело против Бубенчика, прокурор Департамента спецрасследований Алексей Донской начал рассказывать о давлении международных структур. «Во многих отчетах международных правозащитных организаций следствие по делам Майдана называется необъективным именно из-за того, что нет обвиняемых в гибели силовиков», — апеллирует Донской. Здесь стоит отметить, что Интерпол действительно отказывается включать в международный розыск подозреваемых и обвиняемых в делах связанных с убийствами на Майдане, ссылаясь на «политический характер дел».

Но стоит ли ссылаться на мнение международных бюрократов, когда речь идет об общественно-резонансном деле, которое является смесью противоречий и странных совпадений? Зачем прокурор в своей публичной коммуникации дает обществу намек, что Бубенчика пытаются арестовать не за его мнимую или действительную «вину», а потому что так хотят международные организации?

В этом деле информационная составляющая вокруг признания, а потом подозрения ов совершении преступления Ивана Бубенчика гораздо интереснее его участия в событиях 20 февраля 2014 года.

Генпрокурор Юрий Луценко уже сообщил, что имела место «неправильная квалификация действий участника Революции Достоинства» и пообещал сменить группу прокуроров по этому эпизоду расследований событий на Майдане. Но исходя из того, как быстро и целенаправленно вбрасывалось в информационное пространство «дело жертвы режима» стоит начать расследование по поводу совершения провокации, способной привести к тяжелым последствиям.

Не стоит забывать, что гибридная война — это, в первую очередь, информационная агрессия, в которой военная составляющая выполняет вспомогательную роль.

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