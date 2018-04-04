Певицу и актрису, народную артистку СССР Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Я нахожусь во второй городской больнице с острым обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет", - цитирует издание слова Пьехи.

Напомним, Эдита Пьеха является обладательницей французского ордена "За укрепление мира искусством", а также ряда других наград. К 1976 году певица выступала вместе с коллективом "Дружба", затем - со своим собственным ансамблем.

31 июля 2017 певица отпраздновала юбилей - ей исполнилось 80 лет.

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