|Корчинский заявил, что "Братство" прекратило пикетировать ZIK
|04.04.2018 21:35
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/1664034100328782
21 марта ZIK заявил, что на телеканал готовится силовая нападение, за которой стоит власть Президента Украины. В тот же день спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "национальные дружины" сообщили, что берут ZIK под охрану.28 марта активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить политик Виктор Медведчук. На телеканале эту информацию опровергли и потребовали немедленно снять блокаду."Понятно, что это политическая кампания. И стоит за ней не сам Корчинский. Он зарабатывает деньги на политике", – сказала в комментарии "ГОРДОН" Влащенко. Телеканал ZIK принадлежит семье львовского бизнесмена Петра Дыминского.
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