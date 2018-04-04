По словам лидера партии "Братство" Дмитрия Корчинского, хозяин ZIK заверил, что не продаст телеканал политику Виктору Медведчуку. Активисты "Братства" пикетировали ZIK c 28 марта Фото: Братство / Facebook Он отметил, что активистам удалось вынести проблему, которую они поднимали, на самый высокий уровень. Корчинский подчеркнул, что "факт скупки" лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком украинских телеканалов обсуждался в парламентском комитете по вопросам свободы слова и информации."Мы пообщались по телефону с владельцем ZIK и получили заверения, что несмотря на московское давление, он не продаст телеканал Медведчуку или его представителям, или кому-либо другому, а также что он попытается уменьшить на телеканале влияние "ватников", – написал он.Корчинский заявил, что телеканал сделает цикл панегириков, посвященный добровольцам. https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/1664034100328782 21 марта ZIK заявил, что на телеканал готовится силовая нападение, за которой стоит власть Президента Украины. В тот же день спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что правоохранители не будут охранять телеканал. По его словам, "Национальная гвардия Украины не обязана и не будет охранять медиа Петра Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении смертельного ДТП".27 марта "национальные дружины" сообщили, что берут ZIK под охрану.28 марта активисты партии "Братство" начали круглосуточное пикетирование телеканала. Они заявили, что ZIK якобы намерен купить политик Виктор Медведчук. На телеканале эту информацию опровергли и потребовали немедленно снять блокаду."Понятно, что это политическая кампания. И стоит за ней не сам Корчинский. Он зарабатывает деньги на политике", – сказала в комментарии "ГОРДОН" Влащенко. Телеканал ZIK принадлежит семье львовского бизнесмена Петра Дыминского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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