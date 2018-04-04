Ельченко будет говорить о ситуации на востоке Украины и в Крыму

Об этом сообщил Укринформу представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"В среду состоится первая лекция в Принстонском университете, кроме того запланированы выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке и других ведущих учебных заведениях США. То есть, сегодня мы начинаем целый тур", - отметил украинский дипломат.

Он также добавил, что Ельченко будет говорить о ситуации на востоке Украины и в Крыму. По его словам, постпред Украины при ООН, кроме того, объяснит актуальные вопросы украинской внешней и внутренней политики. "Эта инициатива имеет важное значение в контексте доведения объективной информации о российской необъявленной войне против Украины. Не забывайте, что вскоре некоторые из нынешних студентов в этих университетах будут занимать ключевые посты в политике, экономике и бизнесе США, а также других странах мира и формировать глобальную повестку дня", - подчеркнул Николенко.

Принстон станет первой интеллектуальной площадкой, где выступит постоянный представитель Украины при ООН и сможет ответить на вопросы студентов и преподавателей по теме. "Необъявленная война на востоке Украины продолжается уже пятый год и не имеет признаков ослабления", - говорится в анонсе, размещенном на официальном сайте Принстонского университета.

Украинское правительство обвиняет Россию, что она спровоцировала войну после того, как аннексировала Крым, а затем скрыто отправляла тысячи солдат, наемников и оружие через границу с Украиной, отмечается на сайте учебного заведения. Кроме того, российское правительство приложил немало усилий в киберсфере для разжигания гибридной войны. "Россия отвергает обвинения, утверждая, что в Украину проникло НАТО, изыскивало войска против России в попытке восстановить конфликт холодной войны между Востоком и Западом", - отмечается в сообщении. При этом, российская пропаганда подпитывает ложные тезисы о конфликте в Украине.

"Можем ли мы узнать правду об этих обвинениях?", - задают вопрос организаторы лекции на сайте университета. Именно на это ответит постоянный представитель Украины при ООН и прежний посол Украины в Москве Владимир Ельченко, говорится в анонсе.