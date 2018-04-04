О таком случае сообщил известный блогер под ником Анатолий Штефан Штирлиц, рассказавший историю о российском писателе-пропагандисте из Санкт-Петербурга Игоре Пыхалове, который позиционирует себя как любитель Сталина и товарищ боевиков «ЛНР».

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Лживый конвейер российской пропаганды имеет очень конкретные политические цели, оболванивая наивных поборников «русского мира во всем мире». Впрочем, как оказалось, рассказывая басни о зверствах украинских карателей», можно заработать не только определенный политический капитал, но и вполне реальные деньги, причем немалые. О таком случае сообщил известный блогер под ником Анатолий Штефан Штирлиц, рассказавший историю о российском писателе-пропагандисте из Санкт-Петербурга Игоре Пыхалове, который позиционирует себя как любитель Сталина и товарищ боевиков «лнр». В реальности же оказалось, что это пошлый вор, который придумал схему, как обогатиться за счет «сбора помощи ополченцам Донбасса», обеспечивая себе этим комфортную жизнь в России, информирует svodka.net.

По его информации, Пыхалов появился на оккупированной Луганщине в батальоне «Заря» еще в 2014 году. «Он очень резко стал писать блоги про варваров — украинцев, злобных фашистов и карателей-нацгвардейцев… Вот только Игорек не забывал в конце каждой публикации прибавлять свой номер карты для помощи жителям Донбасса и их «защитникам». Позиционировал себя супер-воином и наследником «дедывоевали», а реально только лишь пару раз выезжал на места боевых действий», — пишет блогер.

Он отмечает, что за пару месяцев своих «гастролей» по Донбассу Пыхалов решил, что ему для пиара уже довольно фотографий с «передовой» и вернулся в Россию, где уже в течение 4 лет не забывает писать о «зверствах» украинских Вооруженных Сил, нацгвардейцев и добробатов». При этом все так же указывает номер своей банковской карты «для помощи бойцам».

«Но вот самое интересное, что во всех группах террористов в социальных сетях боевики так называемой «лнр» так и не могут понять, кому и как помогает «воин-истерик» Игорек, и куда пошли миллионы рублей помощи. А славный писака Пыхалов говорит о провокации и происках агентов СБУ, которые его в этом обвиняют. Вот такая она, русская дружба, а простыми словами — заработок в течение 4 лет», — отмечает Штирлиц. При этом он также сообщает, что в одной из публикаций боевик с позывным «Питер» обещает при встрече с писателем в Санкт-Петербурге «разбить его лицо и его новый автомобиль Мерседес».

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