Завтра, 5 апреля, народного депутата Украины Надежду Савченко доставят в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизической экспертизы с применением полиграфа. Об этом сообщает пресс-служба Савченко, передает

Проведение экспертизы назначено на 10:00.

Отмечено, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалы производства для ознакомления.

"Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а потому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопрос для объективного исследования. Весь этот процесс является политическим преследованием Надежды Савченко за ее деятельность как народного депутата, председателя политической партии, государственника", - говорится в сообщении.

Напомним, известный киевский адвокат Виктор Чевгуз разорвал соглашение о предоставлении адвокатских услуг арестованному народному депутату Надежде Савченко.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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