Российского юриста Дмитрия Третьякова арестовали за сообщение в открытом Telegram-канале. Он стал первым, кого наказали за такое "правонарушения".

Мужчина поделился постом российского журналиста Аркадия Бабченко, который известен публичной критикой путинской власти. Теперь Третьякова обвиняют в экстремизме, передает со ссылкой на .

12 июня 2017-го Аркадий Бабченко написал пост, посвященный последствиям антикоррупционных митингов в России. Их проводил оппозиционер Алексей Навальный. Распространил его через свой Telegram. На следующий день Третьяков поделился записью в открытом Telegram-канале "Операция" Утка "". Там было 596 человек, в основном - сторонники Навального. Запись сопровождал комментарием "Согласен".

"Была проведена целая экспертиза моего поста. Ну, это они умеют. Он признан экстремистским. Это они умеют. Теперь Дмитрию Третьякову инкриминируют часть 2 статьи 280 УК - публичные призывы к экстремизму через интернет. К пяти лет", - написал на своей странице в Facebook Бабченко.

Дело против Дмитрия по обвинению в экстремизме возбудили еще в январе. 14 марта в 8:00 в его квартиру в городе Спасск-Дальний с обыском пришли сотрудники . Изъяли ноутбук и мобильный телефон, а самого его задержали и доставили во Владивосток. 16 марта в суде следствие поставило вопрос об избрании ему меры пресечения. Сам Бабченко в деле не фигурирует, отмечает "MBX-медиа". Сам факт журналисты назвали началом "новой эры посадок за репосты".

Третьяков прислал Бабченко письмо с просьбой помочь, хотя бы информационно.

"Мне шьют репост Вашей статьи, в которой, якобы, призывы жечь автозаки и т. д. Лично я понимаю, что никого никуда Вы не призываете. Также, как и я", - написал человек.

Пост Аркадия Бабченко, за который судят Третьякова, приводим в оригинале. Текст предоставлен сообществом телеканала ATR в Facebook.

Ладно. Начнем с хорошего. Вы не представляете, как мне надоело пережевывать это в тыща пятьсот миллионный раз, но, если надо − значит надо.

Итак. Хорошее.

1. Инициатива. В этот раз она исходила от протестующих. Это хорошо. Навязывание своей повестки − это важнейшая составляющая. Это просто замечательно.

2. Люди все меньше боятся выходить на несогласованные акции. Это еще замечательнее.

3. Навальный, непременно, лучший инструмент по раскачиванию ситуации. Точнее, даже уже единственный. Поперло, пошло − ок, отлично. Навальный использует людей для достижения своих целей? Безусловно. Давайте и мы использовать Навального для достижения своих.

4. вломил Гоше Тарасевичу в автозаке. Это просто великолепно. Это, непременно, лучшее, что было вчера. Шедевр.

Ну а теперь о реальном.

1. Нехер соглашаться на согласованные митинги. Вообще ни на какие. Тогда и переносить ничего не придется. Стратегия может быть только одна − мы выходим тогда-то и туда-то и нам плевать, что скажут те, против кого мы протестуем.

2. Подготовка мирного митинга, а затем его перенос на пропутинское шествие − это чистой воды гапоновщина. Слава Богу, что команда "фас" отдана так и не была. Иначе можно было бы ставить точку прямо вчера. Это недопустимо.

3. Терминология. Это, конечно, никакая не "революция молодежи", не "восстание студентов" и не "историческое событие". Это обыкновенный проходной митинг, которых были уже сотни. Все то же самое. Каждый раз все восхищаются, а воз и ныне там. Уже семнадцать лет.

4. Недосказанность. Есть такое ощущение, да? Если вчера лента была вся в "вау" и "какие мы крутые", то теперь она вся в − а что дальше-то? И это совершенно правильный вопрос.

5. А дальше − выборы. Историческое событие будет в восемнадцатом году. Именно это − следующая точа бифуркации. И еще один шанс, который дает нам история. Боюсь, что последний. Неважно, за кого голосовать. Навальный, не Навальный − не имеет значения. Важно − как потом мы будем отстаивать свой голос. Неважно даже, ходить или не ходить. Все будет решаться на улицах.

6. И именно к этому надо готовить людей. И именно к этому людей надо ГОТОВИТЬ. А не уточками махать. Надо четко понимать свою цель и к ней идти. Потому что выйти с уточками, завинтиться в количестве девятисот человек, пофотаться в автозаке, уехать на пятнадцать суток, а кое-кто и на пять лет − так себе цель. Говно цель, прямо скажем.

7. Если на "революцию" ходят с айфонами − это не революция. Айфон, к слову, с собой вообще брать не надо. По нему отследят и посадят. Лучше купить дешевый аппарат с незарегистрированной симкой. Они продаются в переходах. И отключать его по дороге "на" и по дороге "с".

8. С собой надо брать противогазы, разведенное с "ренни" молоко, лимонный сок, каски, мотоциклетную защиту и коктейли Молотова. Это для начала. А там − война план покажет.

9. Надо быть честными с собой и с людьми. Это вообще первейшее. Надо четко понимать, куда и зачем мы выходим. Надо четко понимать, на что мы идем. Надо четко понимать, что будет. Надо четко понимать, что будут менты, газ, дубинки, резиновые пули, титушки, проломленные головы. Это сначала. И готовится надо противостоять именно этому. Драться с ментами. Не отдавать своих. Ночевать на улице с кострами. Ставить баррикады. Жечь автозаки. А не в клетках селфиться. Без этого продолжения − все бессмысленно.

10. Да, страшно. Да, жопа. Но другого пути нет. Его просто не существует. Пока нет этого осознания и этой готовности − ничего не будет.

11. Этого осознания и этой готовности − нет.

12. Пока же дежа-вю с Маршами несогласных десятилетней давности просто стопроцентное. Даже кричалки те же. "Милиция с народом, не служи уродам" и "Путин зассал" я уже слышать не могу. Десять лет одно и то же.

13. Не так давно я писал, что неважно, сколько нас выходит на митинги − двадцать тысяч или сто. И не важно, что сталинистов и казаков выйдет тридцать человек. Важно, на что готова каждая из сторон. Наша сторона пока готова лишь размахивать уточками и фоткать, как людей винтят. Казаки с полоумными сталинистами готовы вешать нас на столбах и проламывать головы. Именно следовательно пока перевес на их стороне. Хоть нас и на порядки больше. Что вчера и было замечательно продемонстрировано во Владивостоке, где полторы дюжины камуфлированных мужиков пинками разогнали весь митинг с уточками. Это тоже надо осознавать четко.

14. Ну и отдельный привет тем, кто в одиннадцатом году пил вискарь в мэрии и называл нас, звавших выходить с палатками и кострами, провокаторами и спойлерами, а сейчас пишущих о том, как это круто − несанкционированный протест. Боже, боже, это прекрасно…

15. Ну и таки да. Традиционное. Все, кто вышел − вы офигенные молодцы, друзья мои. Хоть и с уточками, хотя и завинтились − все равно молодцы. Все лучше, чем на ровной заднице сидеть.

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