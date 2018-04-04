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НАТО не намерено полностью изолировать Россию, - Столтенберг
04.04.2018 21:46
НАТО не намерено полностью изолировать Россию, - Столтенберг
Для всех будет лучше, если отношения между НАТО и Кремлем удастся наладить, считает Столтенберг
НАТО не хочет полной изоляции России и стремится наоборот - улучшить отношения с Москвой.
НАТО не намерено полностью изолировать Россию, - Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Об этом во время выступления в Оттаве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия - наш сосед и это не изменится. Мы не намерены изолировать РФ", - сказал Столтенберг.

По его убеждению, для всех будет лучше, если отношения между НАТО и Кремлем удастся наладить.

"И для нас, и для них было бы хорошо, если бы отношения между союзниками НАТО и Россией удалось улучшить", - отметил генсек.

По его словам, НАТО "и в дальнейшем будет работать над контролем вооружения, недопущением "холодной войны", предубеждением новой гонки вооружений и стремиться к политическому диалогу с Россией".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Канаде. У него запланировано несколько встреч с руководством стран и участие в публичных мероприятиях по случаю 69-й годовщины подписания Североатлантического договора, на основании которого был основан Организацию Североатлантического договора.

Ранее Столтенберг объявил о высылке семи российских представителей в рамках дипломатических мер ЕС из-за возможной причастности Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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