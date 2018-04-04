Для всех будет лучше, если отношения между НАТО и Кремлем удастся наладить, считает Столтенберг

Об этом во время выступления в Оттаве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа .

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия - наш сосед и это не изменится. Мы не намерены изолировать РФ", - сказал Столтенберг.

По его убеждению, для всех будет лучше, если отношения между НАТО и Кремлем удастся наладить.

"И для нас, и для них было бы хорошо, если бы отношения между союзниками НАТО и Россией удалось улучшить", - отметил генсек.

По его словам, НАТО "и в дальнейшем будет работать над контролем вооружения, недопущением "холодной войны", предубеждением новой гонки вооружений и стремиться к политическому диалогу с Россией".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Канаде. У него запланировано несколько встреч с руководством стран и участие в публичных мероприятиях по случаю 69-й годовщины подписания Североатлантического договора, на основании которого был основан Организацию Североатлантического договора.