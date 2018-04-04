В суд в Тернопольской области направили обвинительный акт в уголовном производстве по ч.1,3 ст.191 УК Украины относительно работницы университета, которая сдала в ломбард компьютеры учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает

"Тернопольской местной прокуратурой направлено в Тернопольский горрайонный суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.1,3 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его компетенции, совершенное повторно)", - передают в прокуратуре.

Как установило следствие, в течение декабря 2017 года-февраля 2018-го материально ответственное лицо одного из высших учебных заведений Тернополя умышленно из корыстных побуждений присвоила 16 единиц компьютерной техники, которую в дальнейшем сдала в ломбард. Этим работница нанесла университету убыток на сумму более 28 тыс. грн.

Напомним, в Киеве будут судить чиновника "Юго-Западной" железной дороги за растрату средств при закупке некачественных противогазов.

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