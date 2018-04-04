Через 100 лет после провозглашения независимости балтийские страны на карте есть, а СССР — нет. Это урок для тех, кто любит рассказать, что как решили в Москве, так и будет

Встреча президента Соединенных Штатов с президентами Латвии, Литвы и Эстонии освещается в мировых медиа не столько с точки зрения взаимоотношений США с тремя балтийскими странами, сколько с точки зрения отношения Трампа к России, Китаю или Мексики, информирует svodka.net.

Как это нередко бывает в случаях появления Дональда Трампа перед публикой, американский президент наговорил так много сенсационного и противоречащего друг другу, что журналистам и аналитикам приходится ломать голову: что он на самом деле имел ввиду и имел ли вообще — либо говорил для «красного словца», в своей излюбленной манере ведущего популярного шоу.

И все же самое главное в балтийском саммите — не то, что сказал Трамп. Завтра американский президент скажет или напишет что-то еще и мы вновь будем пытаться понять его. Самое главное — это сама эта встреча. Само приглашение лидеров балтийских стран в Белый дом в сотую годовщину провозглашения независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

Когда в 1940 году Советский Союз решил уничтожить эту независимость и аннексировать страны Балтии, Соединенные Штаты этого не признали. И не признавали никогда — несмотря на совместную с СССР войну с Гитлером, несмотря на соглашения в Ялте.

Читайте: Facebook нанес удар по пропаганде Кремля

Мало кто знает, что когда Сталин пытался включить в состав ООН не только СССР, УССР и БССР, но и Литовскую ССР — то есть «легитимизировать» советскую Литву — союзники ему в этом отказали. Никакой советской Литвы или Латвии в международном праве так и не возникло.

Балтийские страны оставались на политических картах. Их посольства работали в Вашингтоне. Их паспорта признавались. Для жителей СССР все это могло касаться странным — ведь империя своих территорий не отдаёт, какой в этом смысл?

Однако распад империи начался именно со стремления балтийских народов восстановить свою независимость и покончить с оккупацией. И вот спустя 100 лет после провозглашения этой независимости балтийские страны на карте по-прежнему есть, а их президенты встречаются в Белом доме с президентом Соединенных Штатов.

Читайте: Приглашение Путина Трампом - это "фейк-ньюс", - Портников

А Советского Союза — их главного врага — на карте нет и никогда больше не будет. Есть лишь Российская Федерация, которая неуклюже пытается претендовать на роль империи и совершает все советские ошибки.

Именно об этом мы должны помнить, когда обсуждаем судьбу Крыма и Донбасса и слышим — в Украине ли, на Западе — что как решили в Москве, так уже и будет.

История доказывает обратное: решения Кремля, даже прописанные в конституциях и проведённые через «референдумы», ничего не стоят, когда пытаются соперничать с международным правом и справедливостью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира