"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 4 апреля. Ключевые события среды Фото: president.gov.ua, The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr 4 апреля умер прежний политический арестант России, экс-директор полтавского военного завода "Знамя" Юрий Солошенко. Он почти два года провел в российской тюрьме. У него был рак.В Верховной Раде с отчетами сегодня выступили руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.Сытник заявил, что никакого конфликта между НАБУ и САП нет.НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого.4 апреля Оболонский районный суд Киева допросил свидетеля защиты, активиста Антимайдана Валерия Луговского по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора ЯнуковичаНа заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей о пасхальном перемирии, подчеркнул, что пасхальное перемирие длилось только 10 минут.Украина в Минске заявила о готовности передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных.Стороны запланировали очередную попытку разведения сил и средств у Станицы Луганской на 10 апреля.Экс-министр юстиции Украины Роман Зварич стал народным депутатом вместо Валерия Пацкана, избранного председателем Счетной палаты.Группа народных депутатов, в числе которых парламентарий от Оппозиционного блока Василий Нимченко, обжаловала в Конституционном Суде принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса, заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что решение профильного парламентского комитета, который поддержал проект постановления о ее увольнении, – это "лучшая реклама" реформам Минздрава.4 февраля "Верховный суд" аннексированного Крыма продлил арест фигуранту "дела украинских диверсантов", украинцу Евгению Панову еще на шесть месяцев.Американский президент Дональд Трамп отметил, что Германия тратит меньше 1% ВВП на оборону и при этом собирается платить России миллиарды долларов за энергоносители. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украины апреля суд верховной Теги: политика