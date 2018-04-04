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В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную
04.04.2018 21:54
В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную
Мужчина в пылу решил побороться с патрульной
В Черновцах утром 4 апреля на месте аварии автомобиля водитель-участник инцидента толкнул патрульную во время следственных действий.
В Черновцах водитель-беглец напал на девушку-патрульную

Об этом сообщает локальный телеканал Tva.ua.

Правоохранители сообщили, что водитель серебристого BMW подвергал участников движения опасности, бежал от полицейских и даже задел одного из пешеходов. Во время погони он врезался в дерево на улице Выжницкой.

После этого водитель и пассажир вели себя вызывающе, наносили удары патрульным.

На месте ДТП возник конфликт между участниками погони и правоохранителями. Один из мужчин толкнул девушку-полицейскую, она упала. В ответ правоохранитель применил к нападающему газовый баллончик. Хулигана доставили в участок.

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