Мужчина в пылу решил побороться с патрульной

Об этом сообщает локальный телеканал Tva.ua .

Правоохранители сообщили, что водитель серебристого BMW подвергал участников движения опасности, бежал от полицейских и даже задел одного из пешеходов. Во время погони он врезался в дерево на улице Выжницкой.

После этого водитель и пассажир вели себя вызывающе, наносили удары патрульным.