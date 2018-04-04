В Украине хотят увеличить рабочий день - но за дополнительную плату Согласно проекту новоготрудового кодекса (КЗоТ), вскоре украинцам могут увеличить отпуск на 4 дня и разрешать, при условии подписания соответствующих договоров, увеличивать продолжительность рабочего дня до 12 часов.



Отмечается, что при этом уже установленный рабочий день менять не будут, а за так называемые «лишние» часы работы будут платить дополнительно. Но больше 12 часов в день по документам рабочий день быть не может.



Дополнительные часы будут обозначаться понятием «ненормированная работа». По словам чиновников, нововведение позволит узаконить ситуацию, когда многие украинцы работают дольше законного 8-часового рабочего дня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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