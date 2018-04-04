|В Украине хотят увеличить рабочий день - но за дополнительную плату
|04.04.2018 21:57
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Отмечается, что при этом уже установленный рабочий день менять не будут, а за так называемые «лишние» часы работы будут платить дополнительно. Но больше 12 часов в день по документам рабочий день быть не может.
Дополнительные часы будут обозначаться понятием «ненормированная работа». По словам чиновников, нововведение позволит узаконить ситуацию, когда многие украинцы работают дольше законного 8-часового рабочего дня.
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