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В Украине хотят увеличить рабочий день - но за дополнительную плату
04.04.2018 21:57
В Украине хотят увеличить рабочий день - но за дополнительную плату Согласно проекту новоготрудового кодекса (КЗоТ), вскоре украинцам могут увеличить отпуск на 4 дня и разрешать, при условии подписания соответствующих договоров, увеличивать продолжительность рабочего дня до 12 часов.

Отмечается, что при этом уже установленный рабочий день менять не будут, а за так называемые «лишние» часы работы будут платить дополнительно. Но больше 12 часов в день по документам рабочий день быть не может.

Дополнительные часы будут обозначаться понятием «ненормированная работа». По словам чиновников, нововведение позволит узаконить ситуацию, когда многие украинцы работают дольше законного 8-часового рабочего дня.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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