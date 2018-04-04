Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что случай с сожжением польского флага у посольства Польши в Киеве является работой российских спецслужб.

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«Это откровенно глупая и, мне кажется, абсолютно ненужная провокация, которая была совершена, я более чем уверен, российскими спецслужбами. Нет между наших даже самых радикальных элементов антипольских настроений», — сказал Боднар, информирует svodka.net.

Он добавил, что все стороны заинтересованы в надлежащем обеспечении безопасности и быстрой реакции со стороны правоохранительных органов на подобные инциденты.

«Это были совершенно не убежденные люди, это не те, кто хотел выразить свое неудовлетворение состоянием отношений или политикой Польши. Это были откровенно заказанные «титушки», которые провели за 5 минут свою акцию и убежали. Никто не взял на себя ответственность, никто не подтвердил, что это была политическая акция», — сказал Боднар.

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