|Британский МИД удалил твит о российском происхождении газа "Новичок"
|04.04.2018 21:59
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Скриншот: news.sky.com
Британский МИД подтвердил удаление сообщения, объяснив, что оно "неточно передало" слова посла Великобритании в РФ Лори Бристоу.Sky News обратил внимание, что твит был удален после появившегося 3 апреля заявления директора лаборатории Гэри Эйткенхеда, что эксперты не могут определить, где произвели вещество, которым отравили Скрипаля.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля РФ созывает сессию исполкома международной Организации по запрещению химического оружия, чтобы "разобрать эту ситуацию самым подробным образом". Москва "поставила 20 вопросов для обсуждения".
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