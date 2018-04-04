Обвинения в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого дало возможность для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), САП и Генпрокуратуры продемонстрировать независимость, любовь букве закона и способность расследовать сложные дела без искусственного затягивания. Об этом говорится в сообщении международной антикоррупционной организации Transparency International Украина, передает со ссылкой на .

Transparency также призвала стороны воздержаться от политизации.

"Утечка конфиденциальной информации, давление на судей и подстрекательство свидетелей к ложным показаниям является, бесспорно, недопустимыми действиями для руководителя антикоррупционного органа. Поэтому, перед тем как делать детали расследования в отношении Назара Холодницького достоянием общественности, считаем, что ГПУ и НАБУ обязаны были сначала получить действительно весомые доказательства. Если такие доказательства вины руководителя САП действительно есть, это должно помочь Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) провести проверку его действий без необоснованных проволочек", - говорится в сообщении Transparency.

Также антикоррупционная организация призвала органы, расследующие данное дело, придерживаться юридической чистоты процесса.

"В противном случае, расследование дела нынешнего руководителя САП будет воспринято украинским обществом и международными партнерами как проявление межведомственной борьбы, политизации антикоррупционных органов и их незрелости. Уже сейчас политики, чьи интересы в разное время стали объектом расследования САП-НАБУ, используют эту ситуацию для дискредитации всей антикоррупционной реформы... "Дело Холодницкого" пытаются выдать за доказательство тщетности усилий по развитию антикоррупционной инфраструктуры в целом и создание Антикоррупционного суда в частности", - отмечают в Transparency.

Напомним, 4 апреля 2018 года НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. Соответствующая информация размещена на Youtube-канале НАБУ.

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