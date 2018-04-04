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В суд направили обвинительное заключение в отношении судей, которые пытались дать взятку Холодницкому
04.04.2018 22:02
В суд направили обвинительное заключение в отношении судей, которые пытались дать взятку Холодницкому
Судей задержали в конце сентября 2017 года
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт против судей Кировского районного суда Днепра, которые пытались дать взятку председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.
В суд направили обвинительное заключение в отношении судей, которые пытались дать взятку Холодницкому Назар Холодницкий. Фото: news.pn

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"В сентябре 2017 года они пытались оказать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому неправомерную выгоду за решения им вопроса о закрытии уголовного производства по признакам уголовного преступления (преступления), предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)", - отметил Лысенко.

Он добавил, что в конце сентября 2017 года указанных лиц задержали в служебном кабинете руководителя САП после "передачи" ему части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов.

По результатам предварительного расследования в среду, 4 апреля, прокурор в уголовном производстве передал обвинительный акт в Шевченковский районный суд Киева по ч. 4 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу.

Напомним, в СМИ попал текст жалобы, что 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Жалобу подал председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, ее поддержал генпрокурор Юрий Луценко.

 

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