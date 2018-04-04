В Facebook заявили, что, вероятно, компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным около 87 млн пользователей, а не 50 млн, как сообщалось ранее. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Также социальная сеть подтвердила, что некоторые данные касались людей, проживающих за пределами США. В то же время большинство являются американскими гражданами.

В частности, по данным BBC, около миллиона таких пользователей проживают в Великобритании.

О новой количество пользователей, данные которых могли собирать незаконно, сообщил в блоге Facebook технический директор компании Майк Шрепфер.

Как сообщал Facebook удалил связанные с российской “фабрикой троллей” посты и группы.

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