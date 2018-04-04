Большинство пользователей, к личным данным которых получила доступ Cambridge Analytica, – американцы, сообщили в Facebook. Facebook проинформирует пользователей, к данным которых могла получить доступ Cambridge Analytica Фото: EPA Он отметил, что большинство из них – американцы. Шрепфер сообщил, что Facebook проинформирует людей, данные которых могли попасть к Cambridge Analytica.Главный технический директор подчеркнул, что компания уже приняла ряд шагов по защите данных пользователей и планирует внести дополнительные изменения в ближайшие месяцы.BBC сообщает, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным примерно миллиона пользователей из Великобритании.19 марта газета The New York Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook, чтобы повлиять на выборы президента США. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а также журнал Playboy.11 апреля Цукерберг выступит перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пользователей analytica facebook что cambridge Теги: мир