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В Facebook заявили, что Cambridge Analytica могла получить доступ к личным данным до 87 млн пользователей
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04.04.2018 22:07
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Большинство пользователей, к личным данным которых получила доступ
Cambridge Analytica, – американцы, сообщили в Facebook. Facebook
проинформирует пользователей, к данным которых могла получить
доступ Cambridge Analytica Фото: EPA Он отметил, что
большинство из них – американцы. Шрепфер сообщил, что Facebook
проинформирует людей, данные которых могли попасть к Cambridge
Analytica.Главный технический директор подчеркнул, что компания уже
приняла ряд шагов по защите данных пользователей и планирует внести
дополнительные изменения в ближайшие месяцы.BBC сообщает, что
Cambridge Analytica получила доступ к личным данным примерно
миллиона пользователей из Великобритании.19 марта газета The
New York Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в
2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook,
чтобы повлиять на выборы президента США. Компания пыталась
моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им
релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4
News заснял на скрытую камеру
разговор с главой Cambridge Analytica Александром
Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в
избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении,
Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а
основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта
он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для
лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг
также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести
извинения за возможную утечку.Из-за скандала свои профили
из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а
также журнал Playboy.11 апреля Цукерберг выступит перед
комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса
США.
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