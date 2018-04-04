Все слышали о планах правительства повысить налоги, в том числе налог на доходы физических лиц. Вроде бы после окрика Путина эта идея заглохла, но я уверен, что скоро она возобладает снова. Просто потому что эта идея абсолютно укладывается в либеральные концепции той группы, которая монополизировала разработку нашей финансово-экономической политики. И которая категорически отказывается не то что делать, но даже думать в направлениях, противоречащих их концепциям.

Прежде только базовой установкой либеральных подходов является примат «невидимой руки рынка». То есть, по мнению либералов, государство не должно заниматься стимулированием экономического роста, но лишь отвечать на те эксцессы, что могут возникать из-за рыночной стихии. Одним из таких вызовов является рост инфляции.

Но либералы не хотят знать, что инфляция – это сложный набор разных вещей, которые приводят к одному результату: росту цен. Инфляция бывает монетарной, из-за избытка денег в экономике – и инфляцией издержек, в том числе из-за нехватки денег в экономике. Я хорошо помню, как идейный руководитель нынешних экономистов Кудрин в бытность свою министром финансов с пеной у рта доказывал, что инфляция бывает только монетарной. Хотя даже официальные документы доказывали, что это не соответствует действительности.

Теперь другой вопрос: а чем так плоха инфляция?

Тут дело в том, что экономической базой для российских либералов является так называемый «вашингтонский консенсус», согласно которому единственным источником развития для России могут быть иностранные (долларовые) инвестиции. А инвесторы идут в Россию только при условии «финансовой стабилизации», суть которой – низкая инфляция и бездефицитный бюджет.

И раз идеологические догмы говорят, что главной причиной инфляции служит избыток денежной массы, то, значит, ее нужно сокращать. А это сокращение ведет к падению монетизация экономики. Иначе говоря, к ситуации, когда ставка кредита превышает среднюю норму рентабельности производства.

Если, скажем, стоимость кредита 15%, а доходность бизнеса 20%, то имеет смысл брать кредит. А если доходность бизнеса 3%, а кредит – 8%, брать кредит бессмысленно: его проценты съедят рентабельность. Хотя процент за кредит во втором случае меньше, чем в первом.

Так вот, проблема нашей экономики в том, что ЦБ (руководствуясь «вашингтонским консенсусом») действительно запрещает банкам кредитовать настоящий сектор экономики под приемлемый процент. В итоге резко сокращается число предприятий, способных платить полновесные налоги. А либералы в Минфине и правительстве, не получив налогов, сокращают расходную часть бюджета.

Впрочем в реальности они за счет только этого «кредитного саботажа» оставляют на счетах Минфина бешеные деньги. И еще через разные инструменты перечисляют на счета западных «партнеров» многие миллиарды долларов – ведь по этот день хранить наши активы в западных кубышках нам этот «либеральный бог» велел!

А дальше – следующий этап: Путин требует новых социальных расходов. Денег на них нет, так как налогоплательщиков в результате либеральной экономической политики становится все меньше – и западных партнеров тоже обижать нельзя. Ведь эти партнеры действительно крышуют руководителей нашего правительства и Минфина: хотя кто-нибудь из них попал в «список Магницкого» или под иные санкции?

А что это значит? Что деньги нужно отбирать у населения, на которое и переводятся в итоге все стрелки западных санкций – ведь от них ни один член медведевского кабинета не только не потерял в зарплате, но даже приобрел! Больше этих денег взять неоткуда, ибо, еще раз повторю, партнеры – неприкасаемы! И если сократить наши резервы в долларах, вдруг те партнеры обидятся – и включат Дворковича или Силуанова в санкционный список?

Прямо не выполнять поручений Путина нельзя: могут выгнать из правительства. Разумеется, это менее страшно, чем попасть в санкционный список, но все равно неприятно. Так что альтернативы нет – нам придется развязать кошельки. И ничего тут не поделаешь: как показано выше, уж коли мы присоединились к «вашингтонскому консенсусу», нужно соблюдать его правила.

Правда, можно еще, например, развивать свою экономику – но для этого как раз и нужно выйти из того «консенсуса». Со всеми вытекающими.

И вроде именно за это проголосовал недавно наш народ, выбирая Путина с верой в то, что он, вооруженный «всенародной санкцией», покончит раз и навсегда с либеральной кликой в нашем правительстве.

Так что слово и дело теперь за Путиным.

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