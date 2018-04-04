Адвокат Зайцевой с некоторыми оговорками поддержала требования обвинения, а Дронов попросил о снисхождении

Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой, передает местное издание NewsRoom .

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства пострадавших, мы не будем возражать позицию прокуратуры" , - рассказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

Защита Геннадия Дронова настаивал на избрании ему более мягкого пресечения. По мнению адвоката Сергея Перепелицы, суд должен был назначить водителю Volkswagen Touareg домашний арест с ношением электронного браслета, поскольку обвинители не довели рисков, связанных с его пребыванием на свободе.

Сам Дронов также попросил о снисхождении.

"У меня мама сама, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы убежать, но я этого не сделал" , - заявил участник ДТП.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.