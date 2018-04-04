|Суд продлил арест Зайцевой и Дронову
|04.04.2018 22:10
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Адвокат Зайцевой с некоторыми оговорками поддержала требования обвинения, а Дронов попросил о снисхожденииКиевский районный суд продлил меру пресечения участникам резонансного ДТП в центре Харькова Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 1 июня.
Фото: newsroom.kh.ua
Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой, передает местное издание NewsRoom.
"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства пострадавших, мы не будем возражать позицию прокуратуры", - рассказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь.
Защита Геннадия Дронова настаивал на избрании ему более мягкого пресечения. По мнению адвоката Сергея Перепелицы, суд должен был назначить водителю Volkswagen Touareg домашний арест с ношением электронного браслета, поскольку обвинители не довели рисков, связанных с его пребыванием на свободе.
Сам Дронов также попросил о снисхождении.
"У меня мама сама, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы убежать, но я этого не сделал", - заявил участник ДТП.
Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей. На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.
За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.
Добавим, что подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей, им грозит до 10 лет тюрьмы.