Проведение саммита стран "нормандского формата" без участия России по ситуации в Украине невозможно и таких планов нет и не было. Об этом заявил Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в среду, передает со ссылкой на РИА Новости.

"Ну какой саммит без нас может быть. Это невозможно", - сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.

По его словам, планов по проведению такого саммита "не было и нет".

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в Киеве сообщили, что в мае в немецком городе Ахен может состояться саммит "в нормандский формате" по размещению на Донбассе миротворцев ООН.

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