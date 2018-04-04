На встрече с президентами трех стран Балтии Трамп заявил, что никто из президентов США не проводил такую ​​жесткую политику в отношении России, как он.

Президент Литвы Даля Грибаускайте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что он понимает ситуацию в Украине, информирует svodka.net.

Об этом Грибаускайте рассказала в интервью «Голосу Америки».

«Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украине», — сказала президент Литвы.

По ее словам, на саммите с президентами балтийских страны 3 апреля Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, о том, как Украина защищается. «Я сказала Трампу, что ваши (украинские) военные являются героями и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить», — сказала Грибаускайте.

Читайте: Украина не допустит дипломатов РФ к арестованному судну «Норд», - ГПСУ

«Считаю, президент Трамп понимает ситуацию в Украине», — добавила она.

Президент США Дональд Трамп накануне принял в Белом доме президентов трех стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии.

На торжественном обеде с участием президентов Далии Грибаускайте, Раймондса Вейониса и Керсти Кальюланда Трамп заявил, что «никто из президентов США не проводил такую ​​жесткую политику в отношении России, как он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира